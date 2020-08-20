Россия призвала к урегулированию в Мали

"В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями. Мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров. Обстановка в столице этого государства остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшения криминогенной ситуации", — сказала Захарова на брифинге в четверг.