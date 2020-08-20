Россия призвала к урегулированию в Мали

В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в Мали, призывают стороны к урегулированию путем переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В СБ ООН запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.
"В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями. Мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров. Обстановка в столице этого государства остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшения криминогенной ситуации", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
По информации от российского посольства в Бамако, пострадавших среди находящихся в Мали россиян нет. МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Мали до нормализации обстановки.