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Россия призвала к урегулированию в Мали путем переговоров 

РИА Новости 1 час назад
Россия призвала к урегулированию в Мали
Фото: © РИА Новости
В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в Мали, призывают стороны к урегулированию путем переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В СБ ООН запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.

"В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями. Мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров. Обстановка в столице этого государства остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшения криминогенной ситуации", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

По информации от российского посольства в Бамако, пострадавших среди находящихся в Мали россиян нет. МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Мали до нормализации обстановки.
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Комментарии
Политика , Африка , Социология , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , РИА Новости , Бамако , Мали , Москва
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