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Путин назвал главное качество управленца 

ТК «Звезда» и ещё 13 24 минуты назад
Путин назвал главное качество управленца
Фото: РИА Новости
По словам президента, программа развития кадрового резерва «Лидеры России» стала кузницей кадров, востребованных на всех уровнях власти.
Программа развития кадрового резерва «Лидеры России» стала кузницей кадров, востребованных на всех уровнях власти, заявил Владимир Путин.
На встрече с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы президент выразил уверенность в способностях новых управленцев и напомнил им о том, что «чиновник должен всегда оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал».

«Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. И государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение — в данном случае гражданам России», — сказал Путин.

Также в ходе встречи глава государства отметил, что введенные санкции в отношении нашей страны из-за Крыма создают проблемы, но они преодолимы.
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Политика , Владимир Путин , РАНХиГС
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