Путин заявил о проблемах из-за санкций против РФ по Крыму

"К сожалению, нам там (в Крыму — прим. ТАСС) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, — отметил глава государства. — Но это все дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем".