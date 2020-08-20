Путин назвал главные качества управленца 

Президент России Владимир Путин назвал умение слышать людей и понимание проблем граждан главными качествами управленца. Об этом он сказал в четверг в беседе с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев.
"Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан", — подчеркнул глава государства.
Президент уверен, что каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал.
"Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния граждан страны", — подчеркнул Путин.