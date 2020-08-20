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Путин назвал главные качества управленца 

ТАСС 17 минут назад
Путин назвал главные качества управленца
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал умение слышать людей и понимание проблем граждан главными качествами управленца. Об этом он сказал в четверг в беседе с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев.

"Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан", — подчеркнул глава государства.

Президент уверен, что каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал.

"Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния граждан страны", — подчеркнул Путин.

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Политика , Владимир Путин
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