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В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая 

РИА Новости 42 минуты назад
В МИД ответили на угрозы США в адрес России
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал безосновательными угрозы США в адрес России и Китая в связи с ситуацией с санкциями против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Москве и Пекину "последствиями", если они откажутся соблюдать восстанавливаемый Вашингтоном через ООН режим санкций против Тегерана.

"Никакие угрозы, которые уже слышатся из Вашингтона, что Россия и Китай, якобы, должны задуматься о последствиях — в обычном американском стиле — не изменят нашей позиции", —сказал Рябков РИА Новости.

На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Сейчас в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
Вашингтон планирует возобновить санкции, несмотря на отсутствие согласия членов Совбеза. Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и объявит о решении американских властей. Вашингтон собирается восстановить ряд ограничений, включая запрет на поставки оружия, который продлят на 13 лет.
Американская сторона требует, чтобы Тегеран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. На фоне этих заявлений Организация атомной энергии Ирана сообщила о планах увеличить мощности обогащения до 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей работы центрифуг). Тегеран утверждает, что эти намерения не выходят за рамки условий ядерной сделки.

Соглашение по иранской ядерной программе

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза.
Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Иран , Китай , Москва , США , Тегеран
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