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Самолет с Навальным вылетел в Германию 

ТАСС и ещё 53 49 минут назад
Самолет с Навальным вылетел из Омска
Фото: EPA / Сергей Ильницкий / ТАСС
Самолет, который транспортирует находящегося в тяжелом состоянии Алексея Навального в Германию, вылетел из международного омского аэропорта в Германию, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Блогер продолжит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.
Согласно данным портала, самолет вылетел из международного омского аэропорта в 04:59 (мск).
Состояние Алексея Навального, по оценкам врачей больницы, в которой с четверга находился блогер, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику. В пятницу был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки в Германию. Однако медики омской больницы не считают, что блогеру нужен перевод, так как он мог продолжать лечение в омском стационаре. По словам главврача омской больницы, германские врачи согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако супруга Навального настояла на его переводе.
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован и находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Политика , Алексей Навальный , Германия
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