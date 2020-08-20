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В МИД РФ назвали действия США по Ирану абсурдными 

Российская Газета 1 час назад
Россия отреагировала на действия США по Ирану
Фото: РИА Новости
Россия осуждает намерение США "восстановить" санкции СБ ООН против Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Напомним, что сегодня госсекретарь США Майк Помпео посетит Нью-Йорк, где представит, в том числе генсеку ООН, требования администрации Дональда Трампа по восстановлению санкций в отношении Ирана за "существенное несоблюдение ядерного соглашения, подписанного в 2015 году". Как утверждают в госдепе, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены.
В Москве считают такие действия абсурдными.

"После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана. Это — абсурд", — сказал РИА Новости Сергей Рябков.

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Политика , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Иран , Нью-Йорк , США
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