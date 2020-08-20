Россия отреагировала на действия США по Ирану

"После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана. Это — абсурд", — сказал РИА Новости Сергей Рябков.