"Нарушали режим гигиены": поцелуй Захаровой и Сафронова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой ее нежно целует художник Никас Сафронов
. При этом дипломат оставила под снимком многозначительный комментарий.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Пост появился в соцсети 20 августа. На фотографии, которая по всей видимости представляет собой селфи Захаровой, Сафронов прильнул губами к щеке официального представителя МИД.
«Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу...» с Никасом Сафроновым», - написала дипломат, припомнив строчку из песни Аллы Пугачёвой «настоящий полковник» (орография и пунктуация аворов здесь и далее сохранены - прим. ред.).
Подписчики Захаровой в отсутствие каких-либо подробностей, когда и где было сделано фото, начали гадать о его возможном происхождении. Отмечая качество снимка, многие пользователи пришли к выводу, что он был сделан давно. При этом абсолютное большинство подписчиков Захаровой указали представителю МИД на существующую проблему с вывозом российских граждан из Китая, откуда уже месяц не могут вылететь около 300 человек.
«Какая, к черту , гигиена? Мария помогите с организацией рейса», - написала пользовательница под ником n.usol.
«Пожалуйста, помогите нам вернутся на РОДИНУ!!! Мы хотим домой!!!» - попросил nmtah.
«Границы закрыты ,рейсов нет ,у людей заканчиваются визы и средства к существованию!!!» - пояснила bulaiks.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Захарова на своей странице в Facebook показал, как выглядит «работа мечты». Отдыхая в начале года на Шри-Ланке, она привела в пример служащих отеля, отгоняющих ворон при помощи рогаток.