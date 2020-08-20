"Нарушали режим гигиены": поцелуй Захаровой и Сафронова

Подписчики Захаровой в отсутствие каких-либо подробностей, когда и где было сделано фото, начали гадать о его возможном происхождении. Отмечая качество снимка, многие пользователи пришли к выводу, что он был сделан давно. При этом абсолютное большинство подписчиков Захаровой указали представителю МИД на существующую проблему с вывозом российских граждан из Китая, откуда уже месяц не могут вылететь около 300 человек.