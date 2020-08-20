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Мария Захарова удивила соцсеть фото, на котором её целует Никас Сафронов 

News.ru и ещё 1 16 минут назад
Захарова удивила фото, где ее целует Никас Сафронов
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём верифицированном аккаунте в Instagram поделилась снимком, на котором её в щёку целует известный художник Никас Сафронов.
Фотография появилась в аккаунте Захаровой около полуночи по московскому времени 20 августа. Где и при каких обстоятельствах она была сделана, представитель МИД не уточнила.

Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу, — подписала пост Захарова.

Комментарий к фото — строчка из песни «Настоящий полковник», которую исполняет Алла Пугачёва.
Подписчики Захаровой не поняли причины появления этого снимка, а многие воспользовались постом, чтобы обратиться к представителю МИД с просьбой решить проблему с вывозными рейсами.

Мария, добрый день. Пожалуйста, обратите внимание на граждан РФ, которые лишены возможности поцеловать мужей и прижать к себе детей… Мы с 15 июля ждём вывозной рейс из КНР, но его нет в запланированных до конца августа, — написала пользователь с ником uanetta.

Как сообщал NEWS.ru ранее, художник Никас Сафронов назвал размер своих ежемесячных расходов. По его словам, всё заработанное он сразу тратит, так как не привык откладывать.
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Комментарии 2
Политика , Никас Сафронов , Мария Захарова , Алла Пугачева , МИД
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