Захарова доказала вмешательство Запада в дела Белоруссии

Предложение МИД Литвы запретить въезд в страну белорусскому президенту Александру Лукашенко является подтверждением вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее BNS со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса сообщало, что МИД Литвы подготовил список национальных санкций против Белоруссии, которые заключаются в запрете на въезд в страну для 32 белорусских граждан, среди которых глава государства Александр Лукашенко. Окончательное решение о введении санкций будет принимать МВД Литвы.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Как сообщало издание «Sputnik Беларусь», белорусские правоохранители осуществляли разгон протестующих в том числе с применением свето-шумовых гранат и резиновых пуль. 19 августа Минздрав Белоруссии сообщил о смерти третьего участника протестных акций, который получил огнестрельное ранение в ходе разгона протестных акций в Минске.
19 августа состоялся экстренный саммит лидеров ЕС по ситуации в белоруссии. По итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признает результаты выборов в Белоруссии и введет санкции в отношении тех, кто ответственен за их фальсификацию и за насилие над протестующими.