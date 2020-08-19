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Депутаты Мособлдумы огласили свои доходы за 2019 год 

Вести Подмосковья 1 час назад
Депутаты Мособлдумы огласили свои доходы за 2019 год
Фото: АГН «Москва»
Московская областная дума согласно действующему законодательству опубликовала сведения о доходах депутатов. Несмотря на то, что в большинстве случаев депутаты задекларировали суммы от 4 до 7 миллионов рублей в год, в стенах Мособлдумы есть люди, которые зарабатывают гораздо больше или наоборот, меньше.
Наименьшую сумму годового дохода задекларировали Валерий Аксаков, который являлся председателем думы с 2001 по 2011 год и Александр Смирнов, 51-летний депутат из Химок — по 1 миллиону 13 тысяч рублей. «Рядом» с ними 49-летний Михаил Демидович, заработавший 1 миллион 288 тысяч рублей. В пятерке самых «бедных» депутатов области также находятся 27-летняя уроженка Ташкента Линара Самединова, которая стала чиновником благодаря своей деятельности в молодежном отделении «Единой России» и учительница русского языка и литературы из Можайского городского округа 58-летняя Татьяна Сердюкова. У Самединовой и Сердюковой годовой доход составил чуть более 1,7 милиона рублей.
Намного интереснее изучать декларации самых обеспеченных народных избранников Подмосковья. Почти половину файла общего списка о доходах всех депутатов Облдумы занимает декларация Вячеслава Фомичева, родившегося в 1965 году в городе Саранске в Мордовии. Он закончил суворовское военное училище, получил офицерское звание, служил в армии, а с 1993 года работал как в коммерческих, так и в общественных структурах. В начале века трудился на должности начальника главного управления по производству и обороту алкогольной продукции Московской области. Именно у него самый большой доход среди депутатов областной думы. Обладатель ордена «За личное мужество» заработал в 2019 году 153 720 985 рублей и еще 31 копейку. Депутат может позволить сделать выбор в предпочтении того или иного автомобиля. В декларации указаны: «Бентли», «Фольксваген», Мерседес-600», «Мерседес-500», «Вольво» и даже ИЖ и «ГАЗ-13». Также в собственности имеются снегоболотоход, экскаватор-погрузчик и парочка прицепов. Сложнее с недвижимой собственностью. Вряд ли депутат помнит обо всех земельных участках ему принадлежащих, но для декларации пришлось напрячь юристов. Мы тоже постарались и насчитали таковых 228. То есть, каждую неделю жизни нужно приобретать хотя бы по одному. Скорее всего, с пользой для Отечества — ведения полезного для страны бизнеса. Также у избранника народа в собственности находятся всего лишь три жилых дома. Это очень мало, чтобы контролировать 228 земельных участков. В декларации также числятся квартира, гараж, 2 объекта незавершенного строительства, 7 нежилых помещений и еще 3 земельных участка в аренде.
Всего на 1 миллион меньше Фомичева заработал 48-летний депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско — около 152,5 миллионов рублей. Уроженец Рязани развил в свое время свой бизнес в Люберцах и до сих пор является зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и руководителем ряда коммерческих компаний. Он также приверженец немецких автомобилей. В его гараже стоят два «Мересдеса» и «Фольксваген», рядом с которыми ютятся еще два «Мерседеса» жены. Дениско предпочитает собственность на себя не записывать. Он обладает лишь долевым имуществом на три квартиры и один гараж. У жены все намного лучше.
Более ста миллионов рублей за год заработал депутат Игорь Исаев —112.714.834 рубля. 57-летний уроженец Дагестана получили хорошую школу жизни на руководящих должностях по распространению плодово-овощной продукции. Сейчас он является заместителем председателя комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Обладатель знака «За верность Подмосковью» имеет всего лишь одну машину, самоходный вездеход и снегоход. Утешением ему служат 7 земельных участков, жилой дом, гараж, машиноместо и домик для охраны.
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Политика , Валерий Аксаков , Вячеслав Фомичев , Линара Самединова , Александр Смирнов , Игорь Исаев , Единая Россия , Госдума , VolksWagen
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