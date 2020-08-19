Мишустин и премьер Белоруссии провели телефонный разговор 

Отмечается, что они обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также "углублению кооперации в энергетике, промышленности и других областях".

российском правительстве также указали, что главы кабминов в ходе беседы "согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства".