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Мишустин и премьер Белоруссии провели телефонный разговор 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Мишустин и премьер Белоруссии провели телефонный разговор
Фото: ТАСС
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд вопросов, связанных с энергетикой. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
Отмечается, что они обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также "углублению кооперации в энергетике, промышленности и других областях".
В российском правительстве также указали, что главы кабминов в ходе беседы "согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства".
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Политика , В мире , СНГ , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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