Мишустин и премьер Белоруссии провели телефонный разговор 

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд вопросов, связанных с энергетикой. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
Отмечается, что они обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также "углублению кооперации в энергетике, промышленности и других областях".
В российском правительстве также указали, что главы кабминов в ходе беседы "согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства".