Пушков заявил о неудавшемся в Белоруссии «майдане» 

По мнению сенатора, быстрой смены власти в республике произвести не удалось.

— Молниеносный майдан не состоялся, — написал член СФ в своем Telegram-канале.

Пушков уточнил, что о провале попытки быстрого захвата власти говорит замедленная реакция Запада и стран Балтии. В это же время Евросоюз США предпринимают разные шаги, но стараются не допустить ошибок в непростой ситуации, добавил сенатор.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.

По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций. Более сотни правоохранителей пострадали за все время митингов.