Пушков заявил о неудавшемся в Белоруссии «майдане» 

Противостояние властей Белоруссии и оппозиции приобретает затяжной характер. Об этом член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил в среду, 19 августа.
По мнению сенатора, быстрой смены власти в республике произвести не удалось.
— Молниеносный майдан не состоялся, — написал член СФ в своем Telegram-канале.
Пушков уточнил, что о провале попытки быстрого захвата власти говорит замедленная реакция Запада и стран Балтии. В это же время Евросоюз и США предпринимают разные шаги, но стараются не допустить ошибок в непростой ситуации, добавил сенатор.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций. Более сотни правоохранителей пострадали за все время митингов.