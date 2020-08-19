Конфликт в Белоруссии перешел в новую фазу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Пушков: «молниеносный майдан» в Белоруссии не состоялся 

ИА Regnum 16 минут назад
Противостояние властей и оппозиции в Белоруссии перешло в затяжную фазу, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Как показывает реакция Риги и ряда других европейских столиц, не всё так просто: страны ЕС, да и США маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события», — написал он 19 августа в своём Telegram-канале.

Сенатор делает вывод, что «молниеносный майдан не состоялся», и ситуация в Белоруссии и вокруг неё «переходит в фазу затяжного противостояния».
Напомним, в Белоруссии уже вторую неделю продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК итогами президентских выборов, согласно которым победу с результатом около 80% одержал Александр Лукашенко.
Накануне белорусская оппозиция объявила о создании своего координационного совета, в основной состав которого вошли 70 человек.
ИА Regnum: последние новости
Посольство России выразило протест Норвегии из-за задержания дипломата Посольство России выразило протест Норвегии из-за задержания дипломата Норвегия вышлет дипломата РФ на фоне шпионского скандала Норвегия вышлет дипломата РФ на фоне шпионского скандала У главы Хабаровского края Дегтярёва в собственности нет ничего У главы Хабаровского края Дегтярёва в собственности нет ничего
Комментарии 11
Политика , Видео , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Алексей Пушков , Александр Лукашенко , ЕС , Совет Федерации , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
Политика В мире
Конфликт в Белоруссии перешел в новую фазу
00:45
Конфликт в Белоруссии перешел в новую фазу
Политика В мире
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
01:29
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение