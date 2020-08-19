Кремль объяснил частые переговоры Путина и Лукашенко

Журналисты задали Пескову вопрос, почему Лукашенко провёл с Путиным несколько разговоров за последнее время.

«Нет, это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», — ответил представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

15 августа Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в республике. Также о переговорах сообщалось 16 августа и 18 августа.