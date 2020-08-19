Кремль ответил на вопрос о военной помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии . Он отметил, что попытки вмешательства извне действительно присутствуют.

«Попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии имеют место, они недопустимы», — сказал Песков.

При этом Кремль призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Белоруссии в рамках правового поля, а также для налаживания диалога внутри страны, пишет ТАСС.

Также Песков прокомментировал информацию о военной помощи Белоруссии со стороны России. По его словам, российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать, передает РИА Новости.