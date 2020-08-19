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Белоруссия в огне. Главное

Песков ответил на вопрос о военной помощи Белоруссии 

РИА «ФедералПресс» и ещё 7 1 час назад
Кремль ответил на вопрос о военной помощи Белоруссии
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он отметил, что попытки вмешательства извне действительно присутствуют.

«Попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии имеют место, они недопустимы», — сказал Песков.

При этом Кремль призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Белоруссии в рамках правового поля, а также для налаживания диалога внутри страны, пишет ТАСС.
Также Песков прокомментировал информацию о военной помощи Белоруссии со стороны России. По его словам, российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать, передает РИА Новости.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко, в городах начались протесты. В СМИ появлялась информация, что военная техника направляется в Белоруссию. Лукашенка в свою очередь заявил, что в стране нет ни одного военного из других стран.
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Политика , В мире , Белоруссия в огне , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , РИА Новости , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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