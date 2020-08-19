Шпионский скандал: Норвегия приняла меры в отношении РФ

Сотрудник дипломатической миссии РФ в Норвегии будет выслан из страны в связи с причастностью к шпионскому скандалу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные норвежского министерства иностранных дел.
Инцидент может быть связан с задержанием 15 августа норвежца, которого местные силовики подозревают в передаче государственной тайны якобы российскому разведчику, сообщает РЕН ТВ.
Представители внешнеполитического ведомства заявили, что посол России в Норвегии был уведомлен о том, что его подчиненный объявлен персоной нон грата. В ближайшее время россиянин должен будет покинуть страну, поскольку его поступок выходит за рамки «статуса и роли дипломата». Подробности инцидента сотрудники МИД Норвегии не раскрыли.
Инцидент может быть связан с задержанием 15 августа норвежца, которого местные силовики подозревают в передаче государственной тайны якобы российскому разведчику, сообщает РЕН ТВ.
Две недели назад, как сообщал «Рамблер», из Словакии были высланы несколько российских дипломатов, уличенных в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого называют соорганизатором взрывов в Московском метрополитене в 2010 году. Власти Словакии объявили сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата, поскольку их деятельность противоречила Венской конвенции.