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Белоруссия в огне. Главное

Лавров прокомментировал события в Белоруссии 

RT на русском и ещё 7 52 минуты назад
Лавров прокомментировал события в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что белорусский народ в своей мудрости сам сможет разобраться в происходящем.

«Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит, нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что по сути никто не скрывает, что «речь идёт о геополитике».

«Речь идёт о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина», — добавил Лавров.

Он выразил уверенность, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, смогут сами разобраться в своих делах.

«И не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: «или вы с Российской Федерацией или вы с Европой»… Я убеждён, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. Я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу, я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто не доволен по тем или иным причинам результатами выборов», — заявил он.

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Комментарии
Политика , Европа , Белоруссия в огне , Сергей Лавров , МИД
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