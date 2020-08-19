Лавров прокомментировал события в Белоруссии 

«Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит, нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что по сути никто не скрывает, что «речь идёт о геополитике».

«Речь идёт о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина», — добавил Лавров.

Он выразил уверенность, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, смогут сами разобраться в своих делах.