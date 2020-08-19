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Белоруссия в огне. Главное

Это не классический «майдан»: политолог о протестах в Белоруссии 

ИА Regnum и ещё 4 4 часа назад
Нельзя отрицать, что в Белоруссии в настоящее время используются технологии протестной мобилизации и что есть внешние силы, которые координируют протест. Об этом 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Никита Данюк.
«Конечно, это не классический майдан, — сказал Данюк. — Но нельзя отрицать, что используются технологии протестной мобилизации и что есть внешние силы, которые координируют протест. И еще один важный момент — не такое сильное внешнее вмешательство по сравнению с тем, что мы видели в Киеве. Его нет пока. Уличный протест меняет свою тактику. Те политические цели, которые были заявлены в самые первые дни протеста, не были достигнуты, и начали применяться другие методы ненасильственного сопротивления. В первые дни важно было поднять планку борьбы и перевести в фазу острого противостояния».
Но, как подчеркнул Данюк, того демонтажа режима, на который рассчитывала оппозиция, не произошло.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Белоруссии признает, что выборы президента страны, состоявшиеся 9 августа, не были идеальными.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Никита Данюк , Сергей Лавров
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