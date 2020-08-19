Это не классический «майдан»: политолог о протестах в Белоруссии 

Нельзя отрицать, что в Белоруссии в настоящее время используются технологии протестной мобилизации и что есть внешние силы, которые координируют протест. Об этом 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Никита Данюк

«Конечно, это не классический майдан, — сказал Данюк. — Но нельзя отрицать, что используются технологии протестной мобилизации и что есть внешние силы, которые координируют протест. И еще один важный момент — не такое сильное внешнее вмешательство по сравнению с тем, что мы видели в Киеве. Его нет пока. Уличный протест меняет свою тактику. Те политические цели, которые были заявлены в самые первые дни протеста, не были достигнуты, и начали применяться другие методы ненасильственного сопротивления. В первые дни важно было поднять планку борьбы и перевести в фазу острого противостояния».

Но, как подчеркнул Данюк, того демонтажа режима, на который рассчитывала оппозиция, не произошло.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»