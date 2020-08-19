Пушков объяснил, почему США бессильны в Белоруссии 

«Я думаю, что у США есть другие дела, кроме вмешательства в Белоруссию. Посмотрите на состояние вашей страны. Посмотрите на серию ударов по имиджу США в мире. Вы, кажется, думаете, что у США есть выбор и они должны проявлять лидерство. Я думаю, что США не могут этого сделать: Белоруссия находится вне досягаемости США», — написал он.