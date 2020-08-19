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Белоруссия в огне. Главное

Пушков объяснил, почему США бессильны в Белоруссии 

Свободная пресса 1 час назад
Пушков объяснил, почему США бессильны в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях объяснил бывшему послу США в России Макйлу Макфолу, почему его страна бессильна в Белоруссии.

«Я думаю, что у США есть другие дела, кроме вмешательства в Белоруссию. Посмотрите на состояние вашей страны. Посмотрите на серию ударов по имиджу США в мире. Вы, кажется, думаете, что у США есть выбор и они должны проявлять лидерство. Я думаю, что США не могут этого сделать: Белоруссия находится вне досягаемости США», — написал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признаёт выборы в Белоруссии свободными и честными, а также осуждает насилие со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , США
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