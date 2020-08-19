Отголоски тайной дипломатии: большая игра вокруг Белоруссии

О чем же мог говорить посол в обстановке острейшего кризиса в Белоруссии? Никто бы ни за что не догадался, если бы Дмитрий Мезенцев сам не сообщил, что он обсуждал подготовку к Форуму регионов и коллегии министерств иностранных дел, и не уточнил, что на этой плановой встрече острых вопросов не поднималось. Правда, журналистам он бросил еще две глубокомысленные фразы, заявив, что «чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам», а также что «целое поколение в Белоруссии жило без потрясений, и важно понять запрос молодых людей».