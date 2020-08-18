Штаб Бабарико отправил послу России письмо

«Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам — мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и Россию», — сказала она.