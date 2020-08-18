Трамп обсудит с Россией протесты в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии . По его мнению, в этой республике «недостаточно демократии». Трамп уверен, что протесты в стране — это «большая и мирная демонстрация». Он заверил, что ситуация в республике обсуждается американскими представителями со многими странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить текущую ситуацию в Белоруссии с российской стороной.

«Мне нравится видеть демократию. Но, похоже, в Белоруссии ее недостаточно. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими.

Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента — 9 августа. Причиной стала победа Александра Лукашенко , который набрал 80,1% голосов. В первые дни митинги жестоко подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Это вызвало общественный резонанс. Из-за жестокости по отношению к участникам акций ЕС решил ввести санкции в отношении отдельных лиц, ответственных за побои. В настоящее время европейские власти составляют санкционный список.

Согласно официальным данным, в первые дни были задержаны свыше 6,7 тыс. человек. Глава Минздрава ранее рассказал, что двое участников протестов погибли, 158 человек госпитализированы с различными травмами. Есть пострадавшие и среди правоохранителей — свыше 120 сотрудников.

Помимо акций протестов на улицах белорусских городов, недовольные граждане устраивают и забастовки на предприятиях, которые экономически важны для страны. Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отчитался, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Но на некоторых заводах есть «группы протестно настроенных сотрудников, которые, может, недовольны». По его словам, призывая к забастовкам, эти люди, возможно, «выражают свою позицию по отношению к происходящему».

«Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудового коллектива, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций», — добавил глава правительства.

По словам Головченко, нет оснований утверждать, что национальная экономика понесла потери или убытки из-за ситуации в стране.

После одной из забастовок глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководителям предприятий провести беседы со своими сотрудниками. По его словам, они не должны ни на кого давить — до рабочих необходимо донести, что их действия могут привести к увольнению.

«Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — заверил глава республики.

Он напомнил о важности нормального функционирования экономики страны. Лукашенко предупредил, что на заводах бастующим не место.

Свое поручение он дал после того, как сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ) устроили на рабочем месте забастовку. Они заявили, что хотят задать вопросы премьер-министру страны. Чиновник приехал, но не стал общаться с белорусами в присутствии прессы. Тогда протестующие направились к площади Независимости, которая находится в центре Минска. По пути к ним присоединились неравнодушные жители столицы. Эта забастовка привела к приостановке работы части цехов предприятия.

Но после поручения Лукашенко руководителям предприятий забастовки не прекратились.

В понедельник, 17 августа, шахтеры объявили об акции протеста. Из-за этого полностью свою работу прекратили все шахты «Беларуськалия» (БКК) в Солигорске, сообщает TUT.by со ссылкой на заявления сотрудников предприятия.

Шахтеры присоединились к стачкам, которые проходят по всей стране. Таким образом они выступают против фальсификаций на выборах и насилия к протестующим со стороны белорусских силовиков.