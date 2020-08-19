Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Западные эксперты посоветовали наказать Москву заранее 

News.ru 21 минуту назад
России пригрозили жёсткими санкциями за спасение Лукашенко
Фото: Igor Zehl/Global Look Press
В западной экспертной среде активно обсуждают возможность вторжения России в Белоруссию. Хотя большинство аналитиков сходятся на том, что на данный момент такая перспектива маловероятна, некоторые из них советуют США и Евросоюзу заранее разработать санкции против Москвы, чтобы отбить у неё желание посылать танки в соседнюю страну. Ограничительные меры против Минска, по их мнению, в данной ситуации будут бесполезны, а вот удар по России может решить судьбу транзита власти в республике.
Во вторник, 18 августа, президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры сразу с тремя европейскими лидерами — главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Все беседы касались напряжённой обстановки в Белоруссии. Кремль сообщил, что лидеры сошлись на недопустимости внешнего давления на Минск.
Со стороны европейских партнёров, предположительно, прозвучало предупреждение о том, что в дела соседней республики не стоит вмешиваться и России. На Западе полагают, что режим Александра Лукашенко сегодня может спасти только помощь Москвы, и опасаются украинского варианта развития событий.

Литва, Польша и Российская Империя завоёвывали и присоединяли территорию современной Белоруссии веками, — замечает эксперт The Royal United Services Institute Малколм Рифкинд. — Если бы Владимир Путин мог поступить так же, он бы это сделал.

По мнению исследователя, демократический транзит власти в Белоруссии нежелателен для Кремля, так как подаёт надежду российской оппозиции на смену власти по тому же сценарию. Кроме того, демократическое правительство Белоруссии может захотеть присоединиться к Евросоюзу и НАТО, что также вряд ли понравится Москве. Поэтому Кремль, возможно, подумывает о возможности военного вторжения в соседнюю республику, хотя Рифкинд считает этот вариант пока что маловероятным.

Если события будут развиваться плохо для Москвы, она всё ещё может выбрать военную интервенцию на более поздней стадии, — согласен с ним старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессел. — Но это будет определённо наихудшая из всех возможных опций, учитывая высокие риски.

Как считает Грессел, Москва вполне может способствовать смене власти в соседней республике, если найдёт для себя приемлемого кандидата на роль Лукашенко. Ими могут стать в том числе оппозиционные политики Валерий Цепкало и Виктор Бабарико, уверен исследователь.
Тем не менее некоторые аналитики призывают США и Евросоюз не дожидаться, пока Кремль окончательно определится со своей стратегией в отношении Белоруссии, и действовать на упреждение. Как пишут сотрудники Атлантического Совета Дэниэд Фрид и Брайан О’Тулл, Запад должен показать Кремлю, что вторжение в Белоруссию обойдётся ему слишком дорого.

США, Евросоюз и Великобритания должны немедленно подготовить варианты экономических санкций, которые вступят в действие, если РФ вторгнется в Белоруссию напрямую или с помощью «вежливых людей», — подчёркивают эксперты Атлантического Совета. — Так же, как и в случае Украины, Запад должен довести до Кремля, что такая возможность существует, как и политическая воля для того, чтобы реализовать её.

Фрид и О’Тулл посоветовали включить в потенциальный пакет ограничительных мер санкции против российского финансового, оборонного и технологического секторов, а также усиление топливно-энергетических ограничений. Эти шаги необходимо координировать с европейскими союзниками, главным образом с Германией. Если канцлер ФРГ заявит об отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае интервенции в Белоруссию, это заставит Кремль дважды подумать, считают аналитики.
Призывает к введению новых антироссийских санкций и консервативное американское издание Washington Examiner.

Хотя развёртывание обычных российских вооружений в Белоруссии маловероятно, скорее всего, Путин уже послал туда военных разведчиков, — полагает газета. — Вероятно, за этим последуют точечные удары по белорусской оппозиции. Соединённые Штаты не должны спокойно на это смотреть.

Вопреки представлениям Запада, Путин — прагматичных политик, считает Washington Examiner. Поэтому он не станет вторгаться в Белоруссию, если цена этих действий для России будет слишком высока.
Стоит отметить, что военная интервенция в соседнее государство и без того крайне невыгодна для Москвы в сложившихся обстоятельствах. Белорусы, в отличие от части украинцев в 2014 году, не поддержат вмешательство России в их дела. И в попытке сохранить потерявшего поддержку народа политика Москва рискует навсегда испортить отношения с дружественной нацией. Поэтому угроза санкций, в условии которых РФ и без того существует с 2014 года, сыграет не такую серьёзную роль, как полагают на Западе.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
News.ru: последние новости
Дегтярёв не задекларировал недвижимость в собственности Дегтярёв не задекларировал недвижимость в собственности Самолёт авиации ФСБ прилетел в Минск Самолёт авиации ФСБ прилетел в Минск В США попросили Россию держаться подальше от Белоруссии В США попросили Россию держаться подальше от Белоруссии
Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Статьи , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Виктор Бабарико , ЕС , Европейский совет , НАТО , Германия , Литва , Минск , Москва , Польша , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение