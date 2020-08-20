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Глава Евросовета провёл телефонные переговоры с Путиным 

RT на русском и ещё 7 46 минут назад
Глава Евросовета провел телефонные переговоры с Путиным
Фото: Reuters
Глава Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Президент Шарль Мишель провёл в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии», — сообщили в Евросовете.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.
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Политика , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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