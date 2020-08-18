Госдеп допустил встречу Трампа и Путина

"Два президента, я полагаю, захотели бы встретится друг с другом, — сказал он. — Если у нас будет хорошая сделка здесь [в Вене], то это может стать предметом их встречи".

По его словам, США настроены на подписание договора и надеются, что и России также в этом заинтересована.

Госдепартаменте при этом с осторожным оптимизмом заявляют о прогрессе на консультациях с РФ по стратегической стабильности.

"Я сказал замминистру [иностранных дел РФ Сергею Рябкову ], что мы готовы [продолжить консультации], но сейчас мяч находится на поле России, — сказал Биллингсли. — Я настроен оптимистично , так как Россия заинтересована в подписании этого договора (ДСНВ — прим. ТАСС)".

"Предыдущие дискуссии между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным показали нам путь к соглашению, и США следуют этому пути. Мы надеемся, что Россия последует вместе с нами. Посмотрим, сделают ли они это, но я смотрю на это с осторожным оптимизмом, время покажет", — добавил Биллингсли.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями завершился во вторник в Вене. Межведомственные переговоры РФ и США проходили с 17 августа во дворце Нидерэстеррайх.

Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице под руководством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Первый раунд их консультаций прошел 22 июня в Вене. По итогам июньских переговоров была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.