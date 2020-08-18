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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд 

Вероника Полынина и ещё 2 1 час назад
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
Фото: ТАСС
У бывшего министра регионального развития Олега Говоруна и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщил The Insider.
Так, по данным издания, Говоруну принадлежит элитная квартира площадью 1322,7 квадратных метров в Доме Наркомфина на Новинском бульваре в Москве. Он приобрел ее в 2018 году. В декларации экс-министр указал, что купил недвижимость «за счет накоплений». На тот момент Говорун занимал пост начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.
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В том же году жена Говоруна купила особняк площадью 947,3 квадратных метров в Наро-Фоминском районе Подмосковья, которые позже отошли супругу по брачному договору. Особняк Insider оценил в 400 млн рублей.
В 2019 году Говорун приобрел еще несколько помещений в Доме Наркомфина, таким образом став владельцем 2071 квадратного метра жилья. Минимальная стоимость одного квадратного метра в знаменитом доме была установлена на уровне 810 тысяч рублей. По оценке издания, общая стоимость владений экс-министра в этом здании составляет 1,677 млрд рублей.

«Чтобы заработать на это имущество, ему нужно было бы откладывать свою зарплату более ста лет», — указывает The Insider.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось расследование, согласно результатам которого у Елены Малышевой обнаружился жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов. Кроме того, во владении медика оказались две квартиры в Манхэттене общей стоимостью около 4,2 млн долларов. Опубликованная информация вызвала волну критики в адрес телеведущей.
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Политика , Елена Малышева , Олег Говорун , Москва
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