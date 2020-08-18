У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд 

У бывшего министра регионального развития Олега Говоруна и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщил The Insider.

Так, по данным издания, Говоруну принадлежит элитная квартира площадью 1322,7 квадратных метров в Доме Наркомфина на Новинском бульваре в Москве . Он приобрел ее в 2018 году. В декларации экс-министр указал, что купил недвижимость «за счет накоплений». На тот момент Говорун занимал пост начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В том же году жена Говоруна купила особняк площадью 947,3 квадратных метров в Наро-Фоминском районе Подмосковья, которые позже отошли супругу по брачному договору. Особняк Insider оценил в 400 млн рублей.

В 2019 году Говорун приобрел еще несколько помещений в Доме Наркомфина, таким образом став владельцем 2071 квадратного метра жилья. Минимальная стоимость одного квадратного метра в знаменитом доме была установлена на уровне 810 тысяч рублей. По оценке издания, общая стоимость владений экс-министра в этом здании составляет 1,677 млрд рублей.

«Чтобы заработать на это имущество, ему нужно было бы откладывать свою зарплату более ста лет», — указывает The Insider.