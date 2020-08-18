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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
Фото: ТАСС
У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей. Чтобы столько накопить, ему потребовалось бы не меньше 115 лет, пишет The Insider.
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Говоруну принадлежит квартира в легендарном Доме Наркомфина в Москве. Площадь объекта составляет 1322,7 квадратного метра. Сделку заключили в 2018-м.
В том же году на имя супруги чиновника, Серой Натальи Михайловны, оформили коттедж в элитном поселке. Он находится в подмосковной деревне Мишуткино Наро-Фоминского района. Особняк в 947,3 «квадрата» вместе с участком в 50 соток спустя несколько месяцев после покупки перешел к Говоруну в соответствии с брачным договором. По подсчетам издания, дом может стоить примерно 400 миллионов рублей.
Уже в 2019 году Говорун приобрел еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина. Вместе с предыдущим приобретением общая площадь недвижимости чиновника в элитном доме составила 2071 квадратный метр. Минимальная же стоимость одного «квадрата» в памятнике конструктивизма составляет около 810 тысяч рублей.
Таким образом, недвижимость экс-министра в Доме Наркомфина можно оценить в 1,7 миллиарда рублей. Вместе с подмосковным особняком все имущество Говоруна стоит дороже двух миллиардов рублей.
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Политика , Олег Говорун
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