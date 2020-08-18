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Белоруссия в огне. Главное

Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами 

Lenta.ru 34 минуты назад
Путин третий раз за день обсудил Белоруссию
Фото: ТАСС
Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Белоруссии. Об этом он сообщил в Twitter.
По словам представителя Евросоюза, только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии.
Ранее 18 августа российский лидер провел телефонные переговоры по этой же теме с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы России, любое вмешательство может привести к усугублению ситуации. В свою очередь Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.
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Политика , Белоруссия в огне , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Европейский совет
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