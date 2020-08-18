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Белоруссия в огне. Главное

Посол РФ прибыл в МИД Белоруссии

BFM.RU
1 час назад
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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев прибыл в Министерство иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Посол РФ прибыл в МИД Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В российской дипмиссии и в министерстве иностранных дел Белоруссии пока не уточняют цель визита дипломата во внешнеполитическое ведомство.
Комментарии1
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