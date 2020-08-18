«Рейдерский захват»: Зюганов о событиях в Белоруссии

"Сейчас должны дружно противодействовать тому, что происходит. В Белоруссии идет по сути дела рейдерский захват, атака республики антироссийскими, антирусскими силами, причем это делалось во многих странах, но сегодня Белоруссия под ударом", — сказал Зюганов в ходе общения с журналистами по итогам конференции СКП — КПСС.
"У тех (оппозиции в Белоруссии), даже у (Светланы) Тихановской, нет никаких предложений, что делать в республике. В области экономики ни одного, в области политики тоже ничего, в области социальной гарантии и прав — давайте приватизировать и уничтожать", — сказал Зюганов.
"Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству Белоруссии, собраться вместе с (Александром) Лукашенко, обсудить ситуацию, выступить повсеместно в коллективах и объяснить, что они готовы пойти на ряд предложений, которые высказывают (недовольные граждане). Там требуется ремонт политической системы, видимо, назрели изменения в конституцию, но кроме Лукашенко и его команды, кто создал и укрепил Белоруссию как государство, … в современной Белоруссии проводить это некому", — сказал Зюганов журналистам по итогам видеоконференции СКП-КПСС.
"Первое, что надо сделать — президенту (России) немедленно после разговора с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко собрать Совет безопасности и предложить Государственной думе, мы настаиваем собрать Совет Думы и Совет Федерации и вместе рассмотреть, речь идет о безопасности Союзного отечества, потому что слом ситуации в Белоруссии будет означать, что пожар перекинется в Россию, но в России удержать обстановку будет гораздо сложнее", — сказал Зюганов в ходе общения с журналистами по итогам конференции СКП — КПСС.