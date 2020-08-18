«Рейдерский захват»: Зюганов о событиях в Белоруссии

"Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству Белоруссии, собраться вместе с (Александром) Лукашенко, обсудить ситуацию, выступить повсеместно в коллективах и объяснить, что они готовы пойти на ряд предложений, которые высказывают (недовольные граждане). Там требуется ремонт политической системы, видимо, назрели изменения в конституцию, но кроме Лукашенко и его команды, кто создал и укрепил Белоруссию как государство, … в современной Белоруссии проводить это некому", — сказал Зюганов журналистам по итогам видеоконференции СКП-КПСС.