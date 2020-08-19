Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следовало раньше обратиться за поддержкой к трудовым коллективам, заявил в интервью «Комсомольской правде» первый президент СССР Михаил Горбачёв. По его мнению, обращение к рабочим со стороны белорусского лидера оказалось запоздалым.
В беседе с Горбачевым интервьюер поинтересовался, можно ли сравнивать события в Белоруссии с тем, что происходило в СССР в конце 1990 года — начале 1991 года, указав на забастовки и протестное движение. Экс-президент Совесткого Союза отметил, что до такого сравнения «ещё не дошёл», но отметил, что Лукашенко несвоевременно выступил перед трудовыми коллективами.
«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — отметил Горбачев.
На вопрос журналиста, значит ли это, что белорусскому президенту стоило обратиться к заводчанам раньше, политик ответил утвердительно. Горбачев также подчеркнул, что в протестном движении в Белоруссии чувствуется влияние из-за границы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко выступил перед рабочими на территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В ходе своего обращения к трудовым коллективам президент заявил, что не допустит перевыборов, а также анонсировал жесткую реакцию силовиков, если протестующие пойду на улицы «ломить».