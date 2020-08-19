В беседе с Горбачевым интервьюер поинтересовался, можно ли сравнивать события в Белоруссии с тем, что происходило в СССР в конце 1990 года — начале 1991 года, указав на забастовки и протестное движение. Экс-президент Совесткого Союза отметил, что до такого сравнения «ещё не дошёл», но отметил, что Лукашенко несвоевременно выступил перед трудовыми коллективами.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — отметил Горбачев.

На вопрос журналиста, значит ли это, что белорусскому президенту стоило обратиться к заводчанам раньше, политик ответил утвердительно. Горбачев также подчеркнул, что в протестном движении в Белоруссии чувствуется влияние из-за границы.