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"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — заявил он в беседе с "Комсомольской правдой".

Бывший советский лидер обратил внимание на влияние на события в Белоруссии из-за границы.

Политик подчеркнул, что в конце существования Советского Союза он также обращался за поддержкой к трудящимся.

"Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен", — отметил Горбачев.

Он пояснил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция отказалась признать эти результаты.