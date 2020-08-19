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Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда 

RT на русском и ещё 16 30 минут назад
Шпионский скандал: РФ заявила протест Норвегии
Фото: РИА Новости
Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя, сообщила пресс-служба посольства.
В диппредставительстве проинформировали, что замторгпреда был необоснованно задержан 15 августа в ходе встречи с норвежским гражданином.

«Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Москва сделает выводы из этой ситуации.
19 августа Норвегия объявила, что высылает российского дипломата в связи со шпионским скандалом.
Международный скандал: Россия и Норвегия поссорились
Ранее норвежская полиция сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».
В посольстве России сообщили, что сертификационная компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским компаниями и ведомствами по нефтегазодобыче и судостроению, и такая кооперация никогда не вызывала у Осло вопросов.
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Политика , В мире , МИД , Норвегия
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