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Мишустин сделает очередной подарок россиянам 

Алиса Селезнёва и ещё 7 30 минут назад
Мишустин согласился раздать землю россиянам
Фото: РИА Новости
Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение предоставлять дополнительные участки россиянам, которые уже успешно освоили земли по программе «Дальневосточный гектар». Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, с предложением расширить программу «Дальневосточный гектар» к премьер-министру обратился один из получателей земли, фермер Михаил Утробин, который основал производство молока и продукции из него.
На встрече Мишустина с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске Утробин рассказал, что хотел бы расширить свое дело, но для этого ему не хватает «добротной земли».

«Предложение следующее — тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно участки, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион», — пояснил он.

Михаил Мишустин отметил, что эту идею «нужно обязательно поддержать», и поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать вопрос.

«Вообще по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров — то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», — подчеркнул премьер-министр.

«Рамблер» писал, что участники программы «Дальневосточный гектар» имеют право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара. В 2019 году программа была распространена на Бурятию и Забайкальский край.
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Политика , Александр Козлов , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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