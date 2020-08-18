Мишустин согласился раздать землю россиянам

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение предоставлять дополнительные участки россиянам, которые уже успешно освоили земли по программе «Дальневосточный гектар». Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, с предложением расширить программу «Дальневосточный гектар» к премьер-министру обратился один из получателей земли, фермер Михаил Утробин, который основал производство молока и продукции из него.

На встрече Мишустина с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске Утробин рассказал, что хотел бы расширить свое дело, но для этого ему не хватает «добротной земли».

«Предложение следующее — тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно участки, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион», — пояснил он.

Михаил Мишустин отметил, что эту идею «нужно обязательно поддержать», и поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать вопрос.

«Вообще по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров — то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», — подчеркнул премьер-министр.

«Рамблер» писал, что участники программы «Дальневосточный гектар» имеют право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара. В 2019 году программа была распространена на Бурятию и Забайкальский край.