Прилепин рассказал, как Лукашенко довёл страну до протестов 

Председатель партии «За Правду», шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин заявил, что к нынешней ситуации в Белоруссии привела политика Александра Лукашенко, которую он начал вести в 2014 году.

«Нынешний свой политический облик Лукашенко принял в 2014 году, в разгар Майдана, начав, как ему кажется, играть на противоречиях: втайне он заключает с русскими всякие там договоры, подсасывает русские деньги, шумно грозя на людях любым соседским имперским притязаниям и не признавая Крым. Подмигивает Западу, повышая, как самому Лукашенко казалось, свои ставки, втихую при этом заигрывая с прозападной и националистической белорусской фрондой — правда, не так тупо, как Янукович», — сказал он.

Прилепин отметил, что усталость от бессменного президента в Белоруссии у людей накопилась.

«Устали массы. Массам это свойственно. Впоследствии они, конечно, будут об этом времени жалеть, но это потом», — считает он.