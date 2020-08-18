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Белоруссия в огне. Главное

Прилепин рассказал, как Лукашенко довёл страну до протестов 

Свободная пресса и ещё 1 2 часа назад
Председатель партии «За Правду», шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин заявил, что к нынешней ситуации в Белоруссии привела политика Александра Лукашенко, которую он начал вести в 2014 году.
«Нынешний свой политический облик Лукашенко принял в 2014 году, в разгар Майдана, начав, как ему кажется, играть на противоречиях: втайне он заключает с русскими всякие там договоры, подсасывает русские деньги, шумно грозя на людях любым соседским имперским притязаниям и не признавая Крым. Подмигивает Западу, повышая, как самому Лукашенко казалось, свои ставки, втихую при этом заигрывая с прозападной и националистической белорусской фрондой — правда, не так тупо, как Янукович», — сказал он.
Прилепин отметил, что усталость от бессменного президента в Белоруссии у людей накопилась.
«Устали массы. Массам это свойственно. Впоследствии они, конечно, будут об этом времени жалеть, но это потом», — считает он.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Захар Прилепин , Александр Лукашенко
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