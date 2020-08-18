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Путин поздравил РГО с юбилеем 

Российская Газета и ещё 7 50 минут назад
Путин поздравил РГО с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент поздравил со 175-летием "Русское географическое общество".

"У истоков основания одного из старейших географических обществ мира стояли выдающиеся государственные и военные деятели, знаменитые ученые и путешественники, меценаты и благотворители — широко образованные, энергичные, целеустремленные люди, настоящие созидатели и подвижники", — отметил в телеграмме Владимир Путин.


"Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО", — подчеркнул он.

РГО принимало участие в организации экспедиций, было инициатором становления заповедного дела, открытия первых в стране вузов и музеев географического профиля, констатировал президент. И в наше время реализованы масштабные, востребованные проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Русское географическое общество
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