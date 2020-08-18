Путин поздравил РГО с юбилеем 

"У истоков основания одного из старейших географических обществ мира стояли выдающиеся государственные и военные деятели, знаменитые ученые и путешественники, меценаты и благотворители — широко образованные, энергичные, целеустремленные люди, настоящие созидатели и подвижники", — отметил в телеграмме Владимир Путин.

"Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО", — подчеркнул он.