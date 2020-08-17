Меркель захотела поговорить с Путиным о Лукашенко

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко для поиска выхода из сложившейся [в республике] ситуации", — говорится в сообщении.