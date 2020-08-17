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Белоруссия в огне. Главное

Меркель сообщила президенту Литвы о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии 

ТАСС и ещё 5 44 минуты назад
Меркель захотела поговорить с Путиным о Лукашенко
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба литовского президента.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко для поиска выхода из сложившейся [в республике] ситуации", — говорится в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
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Комментарии
Политика , Европа , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия , Литва
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