Путин назначил управляющего от РФ в МБРР

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука управляющим от РФ в Международном банке реконструкции и развития (МБРР). Указ президента, подписанный 17 августа, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С. ", — говорится в документе.
Тем же указом президент назначил заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова заместителем Оверчука в МБРР и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР, International Bank for Reconstruction and Development; или Всемирный банк, World Bank) — крупнейшая финансовая организация, занимающаяся вопросами развития мировой экономики и структурной помощи развивающимся странам. На сегодняшний день членами банка являются 189 государств (Россия — с 16 июня 1992 г.).