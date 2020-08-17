Путин назначил управляющего от РФ в МБРР

"Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С. ", — говорится в документе.