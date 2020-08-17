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Путин назначил Оверчука управляющим от РФ в МБРР вместо Орешкина 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Путин назначил управляющего от РФ в МБРР
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука управляющим от РФ в Международном банке реконструкции и развития (МБРР). Указ президента, подписанный 17 августа, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С. ", — говорится в документе.

Тем же указом президент назначил заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова заместителем Оверчука в МБРР и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР, International Bank for Reconstruction and Development; или Всемирный банк, World Bank) — крупнейшая финансовая организация, занимающаяся вопросами развития мировой экономики и структурной помощи развивающимся странам. На сегодняшний день членами банка являются 189 государств (Россия — с 16 июня 1992 г.).
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Комментарии
Политика , Алексей Оверчук , Владимир Путин , Правительство РФ , Всемирный Банк
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