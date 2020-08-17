Раскрыта реакция Путина на задержание бойцов ЧВК

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Белоруссия в огне. Главное

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин созвал совещание сразу после задержания российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии. О реакции главы государства на случившееся рассказал писатель Захар Прилепин в интервью «Свободной прессе».
Он уточнил, что на совещании собрались представители всех соответствующих служб, в том числе «люди с огромными звездами на погонах». По его словам, Путин спросил, знают ли они о произошедшем.

«И вдруг выяснилось, что многие не знают. От слова вообще. Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли. Он им говорит: "Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?"» — раскрыл Прилепин детали разговора.

По утверждению писателя, только после этого «во все стороны из Кремля пошли указания, и все сопутствующие службы подключились».
Прилепин также заявил, что в Минске на задержанных россиянах «в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа».

«Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожестче. Понимаете? Пожестче велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны», — подчеркнул он.

В начале августа Прилепин сообщил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нарочно ввели в заблуждение по поводу россиян, которых отнесли к бойцам ЧВК Вагнера. Он предположил, что дезинформацией Лукашенко могут заниматься «определенные персонажи» из спецслужб республики.
29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России, Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского. Часть задержанных в Минске россиян служила в самопровозглашенной Донецкой народной республике под руководством Прилепина.
14 августа Белоруссия передала России 32 задержанных. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории республики.
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Политика , Видео , Сергей Тихановский , Захар Прилепин , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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