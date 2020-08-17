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Белоруссия в огне. Главное

В США попросили Россию держаться подальше от Белоруссии 

News.ru и ещё 3 54 минуты назад
Россию попросили держаться подальше от Белоруссии
Фото: news.ru
Один из высокопоставленных чиновников в администрации американского лидера Дональда Трампа предупредил Москву, чтобы она не вмешивалась в белорусский конфликт.
Чиновник, который попросил сохранить анонимность, заявил, что РФ должна подальше держаться от ситуации, которая назревает в Белоруссии и должна «уважать суверенитет Белоруссии и право её народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».
По мнению собеседника Reuters, большое количеств мирно протестующих белорусов говорит о том, что власти страны больше не могут и не должны игнорировать призывы к демократии.

Разделение власти все ещё не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов, — подчеркнул член администрации Трампа.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. После того, как закрылись последние избирательные участки в стране в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вышедшие на улицы люди выступали против фальсификации результатов.
Во время протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. После этого в Белоруссии начали бастовать рабочие крупнейших предприятий, их сотрудники требовали провести новые выборы и прекратить жёсткое обращение с людьми на демонстрациях.
Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.
17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы.
Как писал NEWS.ru, белорусский портал TUT.BY установил, что за время протестов в стране пропали 76 человек. Большинство из них — мужчины.
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Комментарии 3
Политика , В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Reuters , Москва , США
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