Россию попросили держаться подальше от Белоруссии

Один из высокопоставленных чиновников в администрации американского лидера Дональда Трампа предупредил Москву , чтобы она не вмешивалась в белорусский конфликт.

Чиновник, который попросил сохранить анонимность, заявил, что РФ должна подальше держаться от ситуации, которая назревает в Белоруссии и должна «уважать суверенитет Белоруссии и право её народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».

По мнению собеседника Reuters, большое количеств мирно протестующих белорусов говорит о том, что власти страны больше не могут и не должны игнорировать призывы к демократии.

Разделение власти все ещё не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов, — подчеркнул член администрации Трампа.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. После того, как закрылись последние избирательные участки в стране в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вышедшие на улицы люди выступали против фальсификации результатов.

Во время протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. После этого в Белоруссии начали бастовать рабочие крупнейших предприятий, их сотрудники требовали провести новые выборы и прекратить жёсткое обращение с людьми на демонстрациях.

Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы.

Как писал NEWS.ru, белорусский портал TUT.BY установил, что за время протестов в стране пропали 76 человек. Большинство из них — мужчины.