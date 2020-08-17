Чиновник на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что России не следует встревать в белорусский конфликт. По его словам, Москва «должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».

Собеседник агентства отметил, что массовые акции протеста демонстрируют, что белорусские власти не могут больше игнорировать призыва народа к демократии.

Чиновник считает, что власти страны должны провести повторные выборы президента.