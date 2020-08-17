Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа посоветовал России «держаться подальше» от ситуации в Белоруссии, сообщает «Газета.ру».
Чиновник на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что России не следует встревать в белорусский конфликт. По его словам, Москва «должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».
Собеседник агентства отметил, что массовые акции протеста демонстрируют, что белорусские власти не могут больше игнорировать призыва народа к демократии.
Чиновник считает, что власти страны должны провести повторные выборы президента.
Ранее, как писал «Рамблер», министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус предупредил, что «Россия сильно рискует», если решится оказать военную поддержку Александру Лукашенко. Он отметил, что для «вторжения» российских войск в Белоруссию нет никаких оснований, и оно «не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически». Линкявичус также считает, что российское «вторжение» уничтожит «последние следы независимости» Белоруссии.