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США отказались от предложения РФ провести саммит по Ирану 

Газета.Ru 1 час назад
США отказались от предложения Путина по Ирану
Фото: Reuters
США отказались от предложения президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", — написал Ульянов.

Он добавил, что существует два конкурирующих подхода: "российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении".
14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
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Политика , В мире , Михаил Ульянов , Владимир Путин , Совбез ООН , Вена , Германия , Иран , США
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