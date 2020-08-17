США отказались от предложения Путина по Ирану

"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", — написал Ульянов.

Он добавил, что существует два конкурирующих подхода: "российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении".

14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.