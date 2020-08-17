США отказались от предложения Путина по Ирану

США отказались от предложения президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", — написал Ульянов.
Он добавил, что существует два конкурирующих подхода: "российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении".
14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.