Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций 

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. — Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска".