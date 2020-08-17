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Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций
Фото: ТАСС
КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. — Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска".
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Игорь Кизим , Дмитрий Кулеба , МИД , ИТАР-ТАСС , Киев
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