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В МИД оценили увеличение военных США в Польше 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
В МИД оценили увеличение военных США в Польше
Фото: РИА Новости
Соглашение об усиленном военном сотрудничестве между Вашингтоном и Варшавой, увеличивающее число американских военных в Польше, ухудшает ситуацию у западных границ России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

"Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России", — сказала Захарова.

Она добавила, что эти договоренности направлены на сдерживание России.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак подписали договор об укреплении военного сотрудничества. Согласно документу, в Польшу будет дополнительно переброшена тысяча служащих, на данный момент в стране находятся больше пяти тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.
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Политика , Армия , Мариуш Блащак , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша , США
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