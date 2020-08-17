Путин назначил послов РФ в Гамбии, Сенегале и Габоне

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Сенегале и Президент РФ Владимир Путин произвел перестановки в посольском корпусе в Африке. Своими указами он назначил послов в Гамбии Габоне . Текст соответствующих документов опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Кураков был освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике и назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству.

"Назначить Куракова Дмитрия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сенегал", — говорится в тексте одного указа.

Другим документом оформлено его совместительство в Гамбии.

Путин также подписал указ о назначении нового посла в Габонской Республике, функции которого ранее выполнял Кураков.

"Назначить Искандарова Ильяса Фархадовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Габонской Республике", — говорится в тексте опубликованного документа.

Ильяс Искандаров занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ , в июне 2020 года получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Дмитрий Кураков в системе МИД РФ с 1984 года. Он также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Должность посла России в Габоне он занимал с 2013 по 2020 год.