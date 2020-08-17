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Путин назначил послов России в Гамбии, Сенегале и Габоне 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Путин назначил послов РФ в Гамбии, Сенегале и Габоне
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин произвел перестановки в посольском корпусе в Африке. Своими указами он назначил послов в Гамбии, Сенегале и Габоне. Текст соответствующих документов опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Дмитрий Кураков был освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике и назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству.

"Назначить Куракова Дмитрия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сенегал", — говорится в тексте одного указа.

Другим документом оформлено его совместительство в Гамбии.
Путин также подписал указ о назначении нового посла в Габонской Республике, функции которого ранее выполнял Кураков.

"Назначить Искандарова Ильяса Фархадовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Габонской Республике", — говорится в тексте опубликованного документа.

Ильяс Искандаров занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ, в июне 2020 года получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Дмитрий Кураков в системе МИД РФ с 1984 года. Он также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Должность посла России в Габоне он занимал с 2013 по 2020 год.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , МИД , Габон , Гамбия , Сенегал
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