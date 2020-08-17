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Белоруссия в огне. Главное

Раскрыто мнение Путина о «заварушке» вокруг Белоруссии 

Вероника Полынина и ещё 10 7 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин придерживается одинакового с ним мнения «о заварушке» в Белоруссии. Об этом он заявил во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), передает «БелТа».

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — заявил Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в ходе проправительственного митинга в Минске заявил, что у западных границ «лязгают гусеницами» натовские войска. По его словам, танки и самолеты альянса находятся «в 15 минутах» у границ республики.
Также ранее Лукашенко на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил заявил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь» «в случае внешних военных угроз».
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Социология , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генштаб , Минский завод колесных тягачей
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