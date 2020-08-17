Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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«Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских граждан в Турции.

Ранее сообщалось, что Турция и США договорились продолжить консультации по Ливии.