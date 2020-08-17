Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом.
Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских граждан в Турции.
Ранее сообщалось, что Турция и США договорились продолжить консультации по Ливии.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
RT на русском: последние новости
МИД России сообщил о вызове временной поверенной в делах Нидерландов МИД России сообщил о вызове временной поверенной в делах Нидерландов Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии Захарова оценила заявление Макрона по ситуации в Белоруссии Захарова оценила заявление Макрона по ситуации в Белоруссии
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Совбез ООН , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Ливия , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
00:39
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение