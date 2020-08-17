Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россия выразила протест Нидерландам из-за аппаратуры слежения в машине военного атташе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 48 минут назад
Россия выразила протест Нидерландам
Фото: ТАСС
Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в МИД, ей выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«17 августа в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах», — передает РИА «Новости» сообщение МИД.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — подчеркнули в российском министерстве.

Нидерланды упрекнули в попытке выставить Россию врагом
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин заявил Эрдогану о важности санбезопасности россиян в Турции Путин заявил Эрдогану о важности санбезопасности россиян в Турции Пушков назвал главную причину возможного поражения Лукашенко Пушков назвал главную причину возможного поражения Лукашенко Для родителей первоклашек предложили ввести специальный выходной Для родителей первоклашек предложили ввести специальный выходной
Комментарии 21
Политика , Армия , МИД , РИА Новости , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
00:39
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение