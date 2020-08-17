"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", — говорится в сообщении.