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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор 

ТАСС и ещё 11 45 минут назад
Президент России Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость запуска прямых переговоров противоборствующих сторон в Ливии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, — говорится в сообщении. — Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН".

Как сообщили в Кремле, Путин в разговоре с Эрдоганом также подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских туристов в Турции.

"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", — говорится в сообщении.

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Комментарии 3
Политика , Армия , Африка , Ближний Восток , Видео , Кавказ , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Совбез ООН , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Ливия , Турция
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